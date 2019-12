Print This Post

In een container op het terrein van de Jules Sedney-haven in Suriname is vrijdagmorgen een grote partij cocaïne gevonden. Dagblad Suriname schrijft dat het gaat het om meer dan 1.000 kilo cocaïne.

De krant schrijft dat de drugs werden aangetroffen in een lege container op de haven. De vondst werd gedaan in een gezamenlijke onderzoek van de politie en de douanerecherche. Vrijdagavond Nederlandse tijd was het precieze gewicht van de aangetroffen hoeveelheid nog niet bekend.