In de Zuid-Spaanse havenstad Algeciras is op 28 september ruim 1,1 ton cocaïne in beslag genomen door de Douane. De zaak is pas deze donderdag door de Spaanse Nationale naar buiten gebracht. De drugs zat in een container met bananen. De ontdekking werd gedaan toen een aantal dozen met bananen door een scanner werd gehaald.

Na wegen bleek er in de dozen 1.152 kilo cocaïne tussen de bananen te zijn bijgepakt. Waar de zending vandaan kwam heeft de politie niet bekend gemaakt.