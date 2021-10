Ruim 2 jaar cel voor Fransman vanwege drugssmokkel vanuit Nederland

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft donderdag een 39-jarige Fransman veroordeeld tot 27 maanden cel voor de smokkel van soft- en harddrugs naar Frankrijk. De man werd op 8 juli 2021 in Zevenbergschen Hoek (gemeente Moerdijk) tijdens een verkeerscontrole staande gehouden met cocaïne, heroïne en wiet in zijn auto. Daarmee was hij op weg naar Frankrijk. De man zat eerder drie jaar vast in Frankijk voor drugszaken.

Sterke wietlucht

De Fransman werd door de politie in zijn auto gesignaleerd op de Moerdijkbrug (A16) en even verderop in Zevenbergschen Hoek staande gehouden voor een verkeerscontrole. Nadat een agent een sterke wietlucht rook vanuit het openstaande raam werd de auto van de verdachte doorzocht. Daarbij werd onder meer een zakje wiet aangetroffen.

Verborgen ruimte

Bij het openen van de kofferbak zagen verbalisanten afwijkingen die deden vermoeden dat er een verborgen ruimte in de auto zat. Toen de auto voor nader onderzoek was overgebracht naar het politiebureau werd daadwerkelijk een verborgen ruimte in de kofferbak ontdekt. Hierin lag een boodschappentas verstopt met gesealde drugs. Het bleek te gaan uit ongeveer 2 kilo cocaïne, 727,93 gram heroïne en 226,9 gram wiet.

Ongeloofwaardig

De Fransman verklaarde op zitting dat hij niet op weg was naar de Belgische grens, richting Frankrijk, maar naar Tilburg. Hij zou opdracht hebben gekregen om de drugs van Amsterdam naar Tilburg te brengen. De rechtbank vindt dat ongeloofwaardig, mede ook doordat de verdachte tijdens zijn eerste verhoor bij de politie verklaarde: ‘Als ik geweten had dat er drugs in mijn auto lag, was ik nooit naar Nederland gekomen of terug naar Frankrijk gereden.’ Voor de rechtbank is het daarom duidelijk dat de verdachte met de drugs op weg was naar Frankrijk.

Strafblad

De rechtbank vindt 27 maanden celstraf (met aftrek van voorarrest) passend, ook vanwege het feit dat de Fransman kort daarvoor nog drie jaar cel uitzat voor drugshandel in Frankrijk. Dat was vanwege een veroordeling van 19 september 2017. Uit zijn Franse strafblad komt eveneens naar voren dat hij ook vóór deze datum vaker is veroordeeld voor drugsdelicten.