Ruim 2,4 ton voor Antwerpen in beslag genomen in Ecuador

De Ecuadoraanse politie heeft 2,4 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een container met bananenchips die vanuit de haven van Guayaquil naar Antwerpen zou worden verscheept. Dat heeft het Ecuadoraanse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt.

Er werden in totaal 2.461 blokken cocaïne van een kilo per stuk gevonden. Er is één persoon aangehouden, de eigenaar van een in Guayaquil gevestigd bedrijf dat bananenchips produceert. De cocaïne zat verstopt in de zakken chips.

In Ecuador is in 2022 nu 34 ton cocaïne in beslag genomen. In dezelfde periode van vorig jaar was dat 18 ton.