Ruim 2,5 jaar cel in Engeland voor Nederlandse bolletjesslikker

De 42-jarige Nederlander Martinus G. is woensdag in Engeland veroordeeld tot 32 maanden celstraf voor de smokkel van 50 bolletjes cocaïne in zijn lichaam vanuit Nederland. In totaal had hij 463 gram cocaïne ingeslikt. Volgens forensische experts van de National Crime Agency (NCA) was de zuiverheid van de cocaïne tussen de 76% en 78%.

G. werd op 10 januari 2021 door de NCA gecontroleerd na aankomst op vliegveld London Gatwick Airport vanuit Nederland. Hij beweerde aanvankelijk dat hij in Engeland een vriendin ging bezoeken, maar bekende vlak daarna dat hij 50 bolletjes coke had ingeslikt.

Eurostar-trein

Volgens de Britse politie had de Nederlandse verdachte eerder op de dag geprobeerd om vanuit Amsterdam een Eurostar-trein te nemen, maar liep hij het station uit toen hij zag dat er een immigratiecontrole was. Later die dag nam hij een vlucht naar London Gatwick.

Gebruikt

G. is woensdag bij het Lewes Crown Court in East Sussex veroordeeld tot 32 maanden gevangenisstraf nadat hij schuldig werd bevonden aan de invoer van klasse A-drugs. Volgens de Britse politie is de Nederlander door een georganiseerde misdaadgroep gebruikt voor de smokkelpoging. Als één van de bolletjes was geknapt had dat waarschijnlijk al fataal af kunnen lopen voor de Nederlandse verdachte.