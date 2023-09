Ruim 2,7 ton cocaïne in Vlaamse loods

Print This Post

Bij een inval in een loods in de Oost-Vlaamse plaats Hamme hebben speciale eenheden van de federale politie maandagavond 2760 kilo cocaïne ontdekt. Volgens het Antwerpse parket zijn daarbij tien mannen opgepakt. Er zijn ook verdachten bij met Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit.

Jute

De geperste blokken cocaïne zaten in jute zakken voor koffiebonen. Waar de container was geladen is niet bekend gemaakt.

De inval was opgetuigd nadat er bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen informatie was binnengekomen over een verdachte container.

16-jarige

Die container werd maandag opgehaald op kaai 1742 in de haven van Antwerpen. Daarna zag de recherche dat de container werd vervoerd naar een loods in de Drapstraat in Hamme.

Toen werd besloten een arrestatieteam een inval te laten doen in de loods. Dat gebeurde rond 21.00.

Een van de verdachten is een 16-jarige jongen. Na de actie in Hamme zijn in Meise nog een 29-jarige man, en op kaai 1742 nog een 32-jarige bestuurder van een straddle carrier opgepakt.

Zes nationaliteiten

De elf mannen zijn tussen 23 en 40 jaar met de Belgische, Nederlandse, Marokkaanse, Armeense, Letse en Oekraïense nationaliteit.

De minderjarige komt uit Antwerpen-Borgerhout. Hij is in jeugddetentie geplaatst.

Het gerechtelijke onderzoek wordt nog volop voortgezet door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.