Ruim 400 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen

In een woning in het Brabantse Zevenbergen heeft de politie dinsdagmiddag honderden kilo’s professioneel vuurwerk aangetroffen. Dat gebeurde aan het Sint Josephplein, onder meer in een aanhangwagen van de bewoner.

Tip

De politie ontving eerder op de dinsdag een anonieme melding over de aanwezigheid van grote hoeveelheden vuurwerk in de woning. Agenten besloten direct naar het pand te gaan om dit te onderzoeken.

Dozen

In de woning stonden grote dozen met professioneel vuurwerk. In totaal ongeveer 225 kilo. In een aanhangwagen die vlak bij geparkeerd stond was nog eens ruim 200 kilo vuurwerk opgeslagen. Al het vuurwerk is in beslag genomen.

Professioneel vuurwerk is een groot veiligheidsprobleem omdat er door criminelen geïmproviseerde explosieven van worden gemaakt, die wekelijks tot ontploffing worden gebracht bij woningen en bedrijven op veel plaatsen in Nederland.