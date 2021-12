Ruim 4,1 ton cocaïne op volle zee gepakt bij El Salvador

Connect on Linked in

De marine van het Midden-Amerikaanse staatje El Salvador heeft op de Pacifische Oceaan ruim 4.100 kilo cocaïne in beslag genomen. Een marinevaartuig wist twee half-onderzeeboten vol met drugs tot stilstand te dwingen. Er zijn zeven mannen op de duikboten aangehouden: vijf uit Colombia en twee uit Ecuador.

LPV’s

Nadat de pakketten waren gewogen bleek het om 4.156 kilo cocaïne te gaan. De vangst werd gedaan op 751 kilometer ten zuiden van de Salvadoraanse kust.

Half-onderzeeboten (semi-submersibles) worden in Amerikaans militair jargon ook wel LPV’s (low profile vessels) genoemd. Het zijn vaak zelfgemaakte of aangepaste vaartuigen die voor het grootste deel onder de waterlijn varen zodat ze voor radar en zichtpatrouilles moeilijker waar te nemen zijn.

Vissersboten

Langs de westkust van Zuid-en Midden-Amerika gaat er veel cocaïne in kleine vaartuigen vanuit de moeilijk toegankelijke Colombiaanse kust naar overslagpunten in Guatemala en Mexico, en soms rechtstreeks naar de kusten van Californië. In veel gevallen wordt cocaïne op volle zee overgeladen op vissersboten die de drugs in Mexico of de Verenigde Staten aan land brengen of verder transporteren.