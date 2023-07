Ruim 4,5 jaar cel wegens cocaïnehandel na procesafspraken

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft vrijdag de 36-jarige R.O. uit Zwanenburg veroordeeld tot 56 maanden gevangenisstraf wegens cocaïnehandel. De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie. Over de hoogte van de straf zijn procesafspraken gemaakt tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging.

200 kilo coke

R.O. wordt verdacht van cocaïnehandel tussen december 2019 en juni 2020. Het gaat in totaal om zo’n 200 kilo die hij in zijn bezit heeft gehad, vervoerd, afgeleverd en verkocht. Verder wordt hij verdacht van het voorbereiden van cocaïne-import uit Suriname.

Ontsleutelde chats

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie de Zwanenburger wist te identificeren als gebruiker van de gekraakte chatdiensten Encrochat en Sky ECC. Uit de chatberichten die R.O. sinds eind 2019 voerde, werd volgens de autoiteiten duidelijk dat hij zich bezighield met drugshandel.

Spanje

Op basis van de chats werd een onderzoek begonnen. De man werd internationaal gesignaleerd en er volgde een doorzoeking in Spanje. De Zwanenburger werd begin 2023 in Spanje aangehouden, nadat hij in een verkeersfuik was gereden.

Procesafspraken

In een eerder stadium, toen de man nog voortvluchtig was, was het OM al gesprekken begonnen over procesafspraken met de verdediging. Dat houdt in dat justitie en verdediging zaken als een maximale straf afspreken, waarbij de verdediging toezegt het proces zo snel mogelijk te laten verlopen.

Criminele verdiensten

Die procesafspraken hebben ervoor gezorgd dat de overheid zo weinig mogelijk tijd kwijt is aan het opsporen en in beslag nemen van geld dat met criminele activiteiten is verdiend. Zo is er afgesproken dat de verdachte alvast 280.000 euro zou overmaken, wat inmiddels ook gebeurd is. Het totaalbedrag komt uit op 560.000 euro, dat in termijnen betaald mag worden.

Daarnaast zijn de partijen het eens geworden over een strafeis van 56 maanden. Naar het oordeel van het OM zou er normaal gesproken een gevangenisstraf van zeven jaar staan op de strafbare feiten.

De rechtbank gaat mee in de procesafspraken tussen het OM en de verdediging en veroordeelt R.O. tot 56 maanden cel. De 36-jarige Zwanenburger begint meteen met het uitzitten van zijn straf.