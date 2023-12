Ruim 5 ton coke gepakt in Atlantische Oceaan bij Kaapverdië

Connect on Linked in

De Nationale Spaanse Politie heeft in een gezamenlijke operatie met de opsporingsdiensten uit de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Kaapverdië, ruim vijf ton cocaïne in beslag genomen op een speedboot in de Atlantische Oceaan bij Kaapverdië. Er zijn vier verdachten opgepakt.

143 balen

Een Frans marineschip detecteerde de speedboot nadat het de haven van Praia in Kaapverdië verliet en de Atlantische Oceaan probeerde over te steken op weg naar Europa. Aan boord werd een partij van 5.132 kilo cocaïne ontdekt. De coke was verdeeld over 143 balen en zou volgens de autoriteiten een straatwaarde vertegenwoordigen van 330 miljoen euro.

De vier verdachten die aan boord zijn opgepakt werden overgebracht naar een cellencomplex in Kaapverdië, maar zullen binnenkort naar Spanje worden overgebracht.

De internationale operatie werd gecoördineerd door Interpol.