Ruim 5,5 ton cocaïne onderschept in Spaanse haven (VIDEO)

In de haven van Valencia is deze week 5.592 kilo cocaïne aangetroffen in een container. Het is één van de grootste inbeslagnames van cocaïne in Spanje ooit, en de grootste die in Valencia is gedaan. De drugs zaten in een container met fruit. Om wat voor fruit en uit welk land de container was aangevoerd heeft de Guardia Civil niet bekend gemaakt.

De vangst is het resultaat van onderzoek dat in 2021 is begonnen en zich concentreerde op bedrijven die fruit aanvoeren vanuit Zuid-Amerika. In september vonden de autoriteiten in het kader van het onderzoek in de haven van Barcelona in een fruitcontainer 70 kilo cocaïne. Vervolgonderzoek leidde naar de controle van de container met cocaïne in Valencia.

Er is niemand aangehouden. Volgens de Guardia Civil is onderzoek gaande naar de personen die achter beide transporten hebben gezeten.