Ruim drie ton cocaïne in Italiaanse havenstad gepakt (VIDEO)

In de containerhaven van Gioia Tauro in Zuid-Italië is vlak voor de jaarwisseling ruim drie ton cocaïne in beslag genomen. Een vrachtwagenchauffeur is gearresteerd. Er zijn twee vangsten gedaan.

Drie containers

De eerste was het gevolg van een controle na een risico-analyse door de Douane. In drie containers die waren geladen met bananen, pinda’s en peper werd 2.272.515 kilo cocaïne gevonden na een scan-controle.

Rond dezelfde tijd controleerden ambtenaren een vrachtwagen die op het punt stond het haventerrein af te rijden. Dat gebeurde nadat de chauffeur was opgevallen door een manoeuvre die verdacht werd gevonden.

In de vrachtwagencombinatie werd 855.690 kilo cocaïne gevonden. De chauffeur is in de gevangenis van Palmi in hechtenis geplaatst.

‘Ndrangheta

Italiaanse media schrijven dat de autoriteiten de waarde schatten op ongeveer een miljard euro. Dat is bijna 32.000 euro per kilo, een paar duizend euro meer dan de groothandelswaarde per kilo in Nederland.

Er wordt in Gioia Tauro niet zo vaak als in Antwerpen of Rotterdam cocaïne in beslag genomen. De haven ligt in Calabrië, de regio van de ‘Ndrangheta, een crimineel netwerk dat wereldwijd, en ook via Antwerpen en Rotterdam, in cocaïne handelt.