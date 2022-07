Ruim duizend telefoons op weg naar Marokko gepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje heeft de Guardia Civil ruim duizend gestolen smartphones en smartwatches in beslag genomen die naar Marokko zouden worden uitgevoerd. Sommige spullen waren in Nederland gestolen. De vangst was een toevalstreffer nadat eerst twintig smartphones en veertig smartwatches werden gevonden die verborgen waren in een auto op een veerboot die op het punt stond uit te varen vanuit de haven van Tarifa naar Tanger in Marokko. Dat was vorige maand.

Scooters

Rechercheurs ontdekten dat de meeste van deze apparaten waren gestolen op festivals en beurzen die waren gehouden in de regio Campo de Gibraltar. Verder onderzoek leidde naar een loods waar ze nog eens 759 mobiele apparaten vonden die bleken te zijn gestolen op feesten in heel Andalusië.

Op hetzelfde industrieterrein waren nog twee opslagloodsen met nog meer telefoons, maar ook computers en elektrische scooters. De Guardia Civil heeft nu in Algeciras een bezichtiging georganiseerd die tien dagen zal duren, waar slachtoffers kunnen nagaan of hun gestolen voorwerpen erbij zitten om ze terug te claimen.

Nederland

Wat de agenten van de haven van Tarifa hadden ontdekt bleek een grootschalige handelsonderneming in dure gestolen voorwerpen te zijn, die allemaal naar Marokko werden gestuurd om daar te worden verkocht. De waarde wordt geschat op meerdere miljoenen euro’s.

In de loodsen zijn twee bewakers aangehouden. Er lagen naast de 759 mobiele telefoons, 45 elektrische scooters, 180 laptops, verschillende elektronische, computer- en fototoestellen of dozen, kleding met een merknaam en ook een kilo duur vuurwerk. In andere loodsen lagen nog meer kleinere spullen, die ook allemaal netjes waren ingepakt voor transport.

De diefstallen waren gepleegd in de provincies Cádiz en Málaga, maar ook in Gijón , Vitoria, Barcelona, Almeria. De fotoapparatuur kwam uit Nederland.