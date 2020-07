Ruim een jaar cel voor voorbereiding plofkraken

Connect on Linked in

De rechtbank Den Bosch heeft een 27-jarige man uit Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden voor het plegen van voorbereidingshandelingen voor plofkraken. Het bewijs daarvoor is dat de verdachte onder meer gasslangen, drukregelaars, vlamdovers, bivakmutsen, handschoenen, valse kentekenplaten en jammers in bezit had.

Strafbaarheid

De rechtbank vindt het aannemelijk dat de verdachte die spullen tussen april 2018 en april 2019 voorhanden had. Welke concrete plofkraken de man zou hebben voorbereid is niet duidelijk bewezen. De rechtbank vindt het vaststaan dat de spullen zouden worden gebruikt voor plofkraken. Dat de man niet daadwerkelijk aan een uitgevoerde plofkraak te linken is doet niets af aan de strafbaarheid van zijn handelingen, vinden de rechters.

Auto

De rechtbank vindt ook dat de zwijgende verdachte op geen enkele wijze verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Daarom volgt er een onvoorwaardelijke straf.

De rechtbank legt wel minder straf op dan de officier van justitie eiste, dit omdat de bewijsbare periode waarin hij de voorbereidingshandelingen pleegde bijna twee jaar korter is dan die waar de officier van justitie van uitging. De verdachte is zijn auto kwijt omdat de rechtbank die verbeurd heeft verklaard. In die auto is een deel van het gereedschap aangetroffen.