Ruim een ton cocaïne gepakt in tien dagen

In de eerste tien dagen van juni heeft de Douane in de Rotterdamse haven tijdens diverse controles 1.133 kilo cocaïne in beslag genomen. De Douane kwam de drugs op het spoor na binnengekomen tips.

Bananen

De eerste partij werd ontdekt op 4 juni toen douaniers achter de luiken van een koelcontainer, geladen met bananen uit Costa Rica, 60 kilo verdovende middelen aantroffen. Het fruit was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Op 8 juni waren er twee vangsten. De eerste keer trof de Douane in een container gevuld met bananen uit Ecuador totaal 24 kilo cocaïne aan. Niet veel later troffen zij wederom in een koelcontainer met bananen uit Ecuador totaal 50 kilo cocaïne aan. De verse bananen waren respectievelijk bestemd voor een bedrijf in Zeeland en Duitsland.

999 kilo

Deze vrijdag onderschepte de Douane nog eens 999 kilo cocaïne. De drugs zaten in 35 balen die op dozen gevuld met walnoten lagen. De container was afkomstig uit Chili en waren bestemd voor een bedrijf in Zwitserland.

Opvallend aan deze partij drugs was de modus operandi. De balen met drugs konden makkelijk uit de container worden gehaald door zogenoemde uithalers. Op het haventerrein zijn zaterdag ook twee uithalers aangehouden. Mogelijk waren zij op het haventerrein voor deze partij drugs. Dit wordt onderzocht. Eén verdachte, een 20-jarige man uit Nieuw-Vennep, is inmiddels heengezonden en moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. De ander, een 24-jarige man uit Rotterdam, blijft wel vastzitten omdat hij vaker op een haventerrein is aangehouden.

De totale straatwaarde van de onderschepte partijen is volgens het Rotterdamse parket ruim 84 miljoen euro. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De betrokken bedrijven hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken.