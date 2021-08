Ruim een ton cocaïne gepakt in Valencia (VIDEO)

Connect on Linked in

In het Spaanse Valencia is door de Nationale Politie, de Guardia Civil en de douane 1.100 kilo cocaïne uit Ecuador in beslag genomen. De drugs zat in een container die in naar een opslagloods was gebracht. De vriescontainer was voorzien van een geheime bergruimte in het plafond en in de vloer.

De container was verstuurd vanuit de kustplaats Manta, bij de havenstad Guayaquil, in Ecuador. Eindbestemming was niet Valencia maar Vigo aan de Ataltische kust.

Het onderzoek begon toen de politie informatie kreeg over een criminele organisatie die in Spanje een aanzienlijke zending cocaïne uit Manta, Guayaquil (Ecuador) zou ontvangen. Als resultaat van verschillende onderzoeken konden de agenten bevestigen dat de container geladen met bevroren voedingsmiddelen al in Valencia was en met een vrachtwagen naar een bedrijf in Valencia werd vervoerd.