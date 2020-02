Ecuador: ruim een ton cocaïne in Ecuador in beslag genomen

Connect on Linked in

Zondag is er in Ecuador bijna 350 kilo cocaïne in beslag genomen, die op weg zou gaan naar Nederland. De zending zat in een container met bananen die al klaar stond in de containerhaven van Guayaquil. Hetzelfde weekend werd er in Ecuador ook 230 kilo cocaïne gepakt die naar Spanje had moeten worden vervoerd.

In Guayaquil ging het om 348,942 kilo. Voorzover bekend is er niemand aangehouden. Volgens de lokale politie liep er al een onderzoek (Tempestad – Storm) op de groep die de drugs wilde vervoeren.

In een ander onderzoek werd 230,1 kilo gepakt in de haven van Puerto de Machala op de grens met Peru, op een schip dat naar Spanje zou gaan.

In weer een ander onderzoek vond de anti-drugspolitie 130,7 kilo cocaïne in de containerhaven van Guayaquil.

En ten slotte lagen er in een achtergelaten voertuig elders in Guayaquil 300 blokken cocaïne, die door de politie in beslag zijn genomen.