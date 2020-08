Ruim een ton cocaïne uit Suriname in Frankrijk onderschept

Connect on Linked in

De Franse Douane heeft in Duinkerken 1.357 kilo cocaïne uit Suriname onderschept. De zending zat in een container met rijst. De vangst werd afgelopen maandag gedaan.

(beeld uit archief)

De drugs lagen bovenop zakken met rijst in pakketten van 50 kilo. De container zou vanaf Duinkerken doorgaan naar een adres in België. Er is niemand aangehouden.

Het gebeurt vaker dat in Duinkerken cocaïne uit Suriname wordt gepakt, meestal nadat een container is aangevoerd via Guadeloupe of één van de andere Franse eilanden in het Caraïbisch gebied.

1.357 kilo is één van de grootste cocaïne-vangsten die ooit in Frankrijk is gedaan. In 2018 werd 12,2 ton in beslag genomen en in 2019 8,8 ton.

