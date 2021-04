Ruim vijf ton hasj onderschept bij actie in Spanje

Connect on Linked in

In Spanje heeft de Guardia Civil deze week een honderdtal mensen aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn een netwerk dat hasj smokkelde door heel Europa. Er zijn 5.040 kilo hasj en 230 kilo wiet in beslag genomen. De organisatie bracht hasj aan land in de delta van de rivier de Guadalquivir bij Sevilla.

Volgens de Guardia Civil ging de softdrugs daarna in vrachtwagens naar verschillende bestemmingen in Europa. Vanuit jachthavens tussen La Línea en Manilva werden halfopbaasbare speedboten bevoorraad met water, voedsel en benzine voor de tochten over zee (in jargon heet dat de “petaqueo“). Die speedboten werden vanuit de via wegen moeilijk toegankelijke moerasdelta de zee op gestuurd. Op volle zee ontvingen ze dan de pakketten met hasj.

Er zijn een geweer, een taserpistool en vijf auto’s en vrachtauto’s in beslag genomen en ook navigatie-, computer- en communicatieapparatuur en administratie.

De groep was lokaal bekend als de Monparlet.

Op verschillende locaties in Spanje en Frankrijk werden vrachtwagens met drugs van de weg gehaald. De meeste hasj lagopgeslagen in loodsen bij Huelva, Almería en La Línea (Cádiz).