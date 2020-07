Ruim zes jaar cel voor kopstuk drugsorganisatie Party King in Best

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag drie mannen veroordeeld tot celstraffen tot zes jaar en drie maanden. De mannen vormden samen een criminele organisatie die zich richtte op de productie van en handel in synthetische drugs. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de mannen in maart 2018 nog tot straffen van acht, negen en tien jaar. Ze gingen in hoger beroep.

De criminele organisatie verrichtte haar activiteiten vanuit een loods in Best. Op papier was daar een partyverhuurbedrijf gevestigd onder de naam Party King. In werkelijkheid bleek het een dekmantel voor criminele activiteiten.

Grote politiemacht

Het politieonderzoek ‘operatie Trefpunt’ begon in 2013. De leden van de organisatie werden jarenlang afgeluisterd en geobserveerd bij het partyverhuurbedrijf. In 2016 vielen politie en justitie met 1500 medewerkers binnen op 124 locaties. Daarbij werden 56 mensen opgepakt. In een drietal garageboxen in Eindhoven werd een MDMA-lab aangetroffen. In totaal werden 20 vuurwapens in beslag genomen. Volgens het Openbaar Ministerie was Party King ‘een marktplaats waar crimineel Nederland aan elkaar kon worden gekoppeld’.

Te hoog

Justitie ziet Alfons G. (55) als het kopstuk van de drugsorganisatie. Hij krijgt een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden. ‘Ondercommandant’ Bert L. (42) en eigenaar van Party King Rens H. (59) krijgen allebei vijf jaar en vier maanden celstraf. Het hof vond dat de celstraffen die de rechtbank in 2018 oplegde te hoog waren voor de strafbare feiten die zijn bewezen.

De mannen zijn bij de rechtbank vrijgesproken voor de export van een partij cocaïne naar Engeland. De officier van justitie was tegen die vrijspraak in hoger beroep gegaan. Het hof heeft de mannen voor dit feit opnieuw vrijgesproken.