Ruime ton cocaïne tussen de autobanden

Connect on Linked in

Dinsdag is in de Rotterdamse haven tijdens een douanecontrole een grote partij cocaïne ontdekt bij een lading autobanden. In totaal gaat het om 1.124 kilo. De container was afkomstig uit Turkije en bestemd voor een bedrijf in Hellevoetsluis.

Switchpartij

Tijdens een controle met drugshonden trof de Douane de 23 grote balen en 19 sporttassen cocaïne in een container met autobanden aan. Het Openbaar Ministerie denkt dat de partij een zogenaamde “switchpartij” was. Dat betekent dat een partij drugs door criminelen voor de controle uit een container uit Zuid-Amerika is gehaald en overgeplaatst naar een container afkomstig van een minder verdachte herkomst. Containers uit Turkije worden niet automatisch gecontroleerd.

Uithalers

Afgelopen dagen zijn er weer veel uithalers door de Douane en politie aangehouden. Of die iets met deze partij te maken hebben wordt nu onderzocht.

Het Openbaar Ministerie schat de versneden van de drugs op ongeveer 84,3 miljoen euro.