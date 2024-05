Ruime ton cocaïne verborgen in meloenen en sap (VIDEO)

Connect on Linked in

Agenten van de Nationale Politie in Spanje en de gerechtelijke politie van Portugal hebben in beide landen meer dan 1.000 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs was verstopt in meloenen en in sapcontainers.

Sapcontainers

Er zijn in het onderzoek twee zendingen onderschept: één partij was verborgen in sapcontainers en een andere in meloenen.

Het onderzoek werd dit voorjaar gestart door de Portugese gerechtelijke politie, nadat ze op de hoogte waren geraakt van het bestaan ​​van een organisatie die grote hoeveelheden cocaïne uit Zuid-Amerika introduceerde.

Plastic zakken

Eerst werd in de Portugese haven Sines een lading van 535 kilo cocaïne in sapcontainers in beslag genomen.

Na onderzoek bleek dat de organisatie van plan was ook een lading cocaïne naar een haven in Spanje te vervoeren. Dat bleek uiteindelijk de haven van Vigo te zijn.

In een container met fruit uit Brazilië zaten 21 pallets met meloenen die geheel waren gevuld met plastic zakken vol cocaïne: in totaal 490 kilo.

Er zijn in Portugal drie mensen gearresteerd. Naar verwachting zullen er in het lopende Spaanse onderzoek nog meer mensen worden gearresteerd.