‘Russen konden meelezen in Nederlandse politiesystemen’

De inlichtingendienst AIVD heeft in 2017 een grote Russische hack van de IT-systemen van de politie ontdekt. Dat schrijft de Volkskrant op basis van vier anonieme bronnen. Het zou gaan om de hackgroep Cozy Bear, die wordt aangestuurd door de Russische veiligheidsdienst SVR. De russen waren volgens de Volkskrant via een server van de Politieacademie binnengekomen.

De AIVD tipte de politie over de hack. Er zou ‘grote paniek’ zijn ontstaan. De systemen van de┬ápolitie bleken slecht beveiligd. Bovendien was de politie juist bezig met onderzoek naar Russische verdachten in het onderzoek naar de ramp met de MH-17.

Welke data zijn gestolen of gecompromitteerd is onbekend. Het politienetwerk is erg groot en complex en men nam de beslissing gezien de dreiging dat de indringers buiten te sluiten prioriteit moest krijgen.

Ook hoe lang de Russen binnen zijn geweest is niet bekend.