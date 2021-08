Russische gedetineerde ontsnapt met heftruck uit Gentse bajes

Connect on Linked in

De Belgische autoriteiten hebben de naam en foto verspreid van een Russische gedetineerde die woensdagochtend rond 10.45 ontsnapte uit de gevangenis van Gent. Het gaat om de 40-jarige Mouslim Aboubakarov. Hij zou een heftruck gebruikt hebben om over de gevangenismuur te klimmen.

Forse celstraf

Aboubakarov zit sinds 2012 vast voor verschillende diefstallen met geweld, wapenbezit en gijzeling met foltering. Hij zit een celstraf uit van tien tot vijftien jaar. De Rus werkte in de gevangenis en kon op die manier vlakbij de poort komen. Door middel van een heftruck in de bajes wist hij over de muur te klimmen en via een dak weg te vluchten.

Ondanks een intense speuractie van de politie is de ontsnapte gedetineerde nog niet opgepakt. Het is nog onduidelijk of hij mogelijk hulp van buitenaf kreeg.

Signalement

Mouslim Aboubakarov is ongeveer 1.80 meter groot en atletisch gebouwd. Hij heeft kort geschoren haar en een middellange donkere baard. Mogelijk heeft hij zijn bril niet bij zich. Aboubakarov spreekt vlot Nederlands en droeg tijdens zijn ontsnapping een zwart T-shirt, een lichtgrijze broek en zwarte schoenen.