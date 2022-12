Russische maffiabaas aangehouden als verdacht lid ‘superkartel’

Connect on Linked in

De Russische maffiabaas Ricardo Fanchini is gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht lid te zijn geweest van het zogenaamde ‘superkartel’, dat zich internationaal bezighoudt met grootschalige cocaïnehandel.

Aangehouden

De Gazet van Antwerpen meldt donderdag dat Fanchini (66) vorige week zou zijn aangehouden. Bij zijn arrestatie in Berlijn zou hij vier kilogram cocaïne in zijn bezit hebben gehad.

De arrestatie werd verricht in het kader van het onderzoek van Interpol naar het ‘superkartel’, een crimineel netwerk van topcriminelen uit Nederland, Bosnië, Italië en België.

Crimineel

Fanchini heette eigenlijk Ryszard Kozina, en was al langer tijd crimineel actief onder verschillende aliassen. Hij werkte vooral vanuit Antwerpen, waar hij jarenlang winsten maakte met het wodka-merk Kremlyosvkaya.

Toen dat bedrijf failliet ging, maakte hij zich schuldig aan ‘bedrieglijk faillissement’ en witwassen, meldt de Antwerpse krant.

In 2007 kwam Fanchini tien jaar vast te zitten in de Verenigde Staten, veroordeeld voor drugshandel. Hij maakte zich schuldig aan handel in heroïne, XTC en cocaïne.

Kraak

De arrestatie van Fanchini is mede het gevolg van de kraak in België van de telefonische encryptiedienst Sky ECC. Daar is het ontnomen kapitaal van Fanchini voor gebruikt.

Woensdag werd bekend dat een andere verdachte van het ‘superkartel’, Raffaele Imperiale is aangehouden, en gaat getuigen voor justitie in Italië als spijtoptant. Justitie gaat ervan uit dat de in Nederland van liquidaties verdachte Ridouan Taghi ook lid was van de internationale samenwerking in de drugshandel.