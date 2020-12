Russische Napoleon-kenner krijgt 12,5 jaar voor gruwelmoord (VIDEO)

Connect on Linked in

Een Russische hoogleraar heeft 12,5 jaar strafkolonie gekregen voor de moord, en het in stukken snijden, van zijn vriendin. Oleg Sokolov is een vermaard historicus en Napoleon-expert aan de universiteit van Sint Petersburg. Volgens een rechtbank heeft hij de vrouw doodgeschoten. De eis was vijftien jaar.

Bonaparte

De flamboyante Sokolov sprak vloeiend Frans en doste zich geregeld samen met zijn vrouw uit als Napoleon Bonaparte om te participeren in het naspelen van historische gebeurtenissen, zoals veldslagen. Zijn jongere vrouw was bij hem afgestudeerd.

De 64-jarige Sokolov bekende de moord vorig jaar. Hij vertelde dat hij met Anastasia Jesjtsjenko (24) ruzie had gekregen over twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. Jesjtsjenko had hem tot waanzinnigheid gedreven, zo verklaarde hij.

Borrels

In november vorig jaar besloot hij haar te beschieten met een geweer met afgezaagde loop. Na haar met vier treffers te hebben geraakt sneed hij met een mes en een zaag wat er over was van haar lichaam in stukken. Op zeker moment had hij daarbij een paar borrels genomen.

Hij probeerde de lichaamsdelen in de Moika-rivier in Sint-Petersburg te laten verdwijnen. Dat lukte niet. Hij viel dronken in het water en moest worden gered door de politie. In zijn rugzak vonden agenten de armen van zijn echtgenote. In het huis van Sokolov bleek haar romp aanwezig.