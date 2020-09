‘Saïd Razzouki had telefoons in cel’

Connect on Linked in

In de cel in het huis van bewaring van liquidatie-verdachte Saïd Razzouki in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zijn twee telefoons gevonden. Dat heeft een woordvoerder van de Colombiaanse drugspolitie Diran gezegd tegen De Telegraaf.

De telefoons worden momenteel onderzocht. De zoekactie in de cel zou hebben plaatsgevonden na een tip van de Nederlandse politie. Saïd Razzouki verblijft sinds zijn arrestatie in Medellín in de La Modelo-gevangenis in Bogota. Hij is in afwachting van uitlevering naar Nederland waarvoor een rechter moet besluiten. De procedures bij de rechtbank zijn vanwege het het coronavirus vertraagd.

Saïd Razzouki is met Ridouan Taghi en een reeks anderen verdachte in het lopende Marengo-proces. Hij staat terecht op verdenking van medeplegen van een serie huurmoorden.