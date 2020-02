Saïd Razzouki opgepakt in Colombia

Connect on Linked in

Saïd Razzouki (47), de rechterhand van Ridouan Taghi en voortvluchtig kopstuk in de Mocro-maffia, is vrijdag door een speciale politie-eenheid opgepakt in de Colombiaanse stad Medellin. Razzouki was na Taghi lange tijd de meest gezochte crimineel van Nederland. De Landelijke Eenheid van de politie bevestigt de arrestatie van Razzouki na berichtgeving van De Telegraaf.

‘Nummer twee’

Razzouki, twee jaar lang ‘de nummer twee’ op de Nationale Opsporingslijst geldt als de rechterhand van de in december in Dubai opgepakte Ridouan Taghi. Taghi en Razzouki worden in het Marengo-proces verantwoordelijk gehouden voor meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Mo Razzouki (de broer van Saïd) zit al langer vast als verdachte in de Marengo-strafzaak.

Saïd Razzouki is opgepakt door de Colombiaanse politie, in samenwerking met de Landelijke Eenheid, DEA en FBI. De laatste tijd werd er geen nieuws meer vernomen over hem. Dat voedde de geruchten dat hij zou zijn vermoord of dat de opsporingsdiensten niet echt actief naar hem op zoek zouden zijn geweest. Er was een prijs van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding van Razzouki zou leiden.