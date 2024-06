‘Verdachte moordaanslag Spaanse politicus ook gelinkt aan liquidatiepoging in Haarlem’

Connect on Linked in

De 38-jarige Tunesiër Mehrez A., die begin juni werd aangehouden in Haarlem op verdenking van een moordaanslag op een Spaanse politicus, wordt samen met een andere man ook verdacht van het voorbereiden van de liquidatie van een in Nederland verblijvende Iraanse activist en journalist. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

Arrestatie

A. werd op 6 juni in Haarlem aangehouden, samen met een 27-jarige man met de Colombiaanse nationaliteit. Dat gebeurde nadat agenten van de Eenheid Noord-Holland een melding kregen van een verdachte situatie. Ter plaatse zagen ze twee mannen wegrennen, waarna te voet de achtervolging werd ingezet en beide mannen werden aangehouden. Ze bleken in het bezit te zijn van vuurwapens.

Iraanse activist

Beide mannen worden verdacht van het voorbereiden van de liquidatie van een in Nederland verblijvende Iraanse activist en journalist. Volgens Franse media zou het doelwit Siamak Tadayon Tahmasbi zijn. Op 2 mei, ruim een maand voor de arrestatie van de twee verdachten, zou er een inbraakpoging zijn geweest in zijn appartement in Haarlem.

Tahmasbi zou op 6 juni zelf de politie hebben gebeld na de verdachte situatie bij zijn woning.

Het onderzoek in de zaak loopt nog, de verdachten zitten in beperkingen, meldt het OM.

Spaanse politicus

Tunesiër Mehrez A. werd op 6 juni in Haarlem opgepakt. Hij werd internationaal gezocht wegens de poging een Spaanse politicus te liquideren. Spaanse media hebben eerder gesuggereerd dat in het onderzoek een link is ontstaan met het onderzoek naar de groep van Ridouan Taghi.

Spanje wil dat A. wordt overgeleverd. Hij zit op dit moment in overleveringsdetentie in afwachting van de beslissing van de Amsterdamse rechtbank.

Mehrez A. wordt sinds augustus 2022 ook door de Franse politie gezocht voor de moord op een wiethandelaar in Val-d’Oise.

Schutter

A. is verdachte in het onderzoek naar de mislukte moordaanslag op de rechtse Spaanse politicus Alejandro Vidal-Quadras (78), afgelopen november in Madrid.

In april is in Nederland in dit onderzoek een 27-jarige Nederlandse vrouw opgepakt. Er zijn voor zover bekend vijf verdachten in de zaak. Tunesiër A. zou de schutter zijn geweest.

Op 17 februari is een andere verdachte gearresteerd in Colombia.

