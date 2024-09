Samir “Scarface” B.: groot geworden door onbekend te blijven

(Beeld: Moordatlas)

Samir “Scarface” B. stond bij de Spaanse kamer van koophandel geregistreerd als ondernemer in onroerend goed, maar was vooral een Amsterdammer uit Slotervaart die geruisloos een opmars had gemaakt in de internationale cocaïnehandel. Op jonge leeftijd was hij volgens verschillende bronnen één van de grootste handelaren in Europa en extreem vermogend. De belangrijkste reden voor dat succes waren zijn contacten in Zuid-Amerika en de succesvolle zendingen van cocaïne die hij op zichzelf wist binnen te krijgen. ‘Er kwam de laatste jaren geen grote partij binnen in Rotterdam of Antwerpen zonder dat hij ervan wist, of toestemming ervoor gaf’, zo zegt een bron in het milieu. En een bron binnen de opsporing: ‘Door zijn succesvolle optreden in Europa waren zijn Zuid-Amerikaanse contacten uitermate tevreden met Scarface. Hierdoor kon hij weer hele scherpe inkoopprijzen bedingen.’

Op deze wijze werd Samir “Scarface” de leider van één van het handjevol groepen dat in Europa op grote schaal zelf grootschalig in kon voeren, zo zeggen verschillende bronnen die anoniem willen blijven. Nederland, België, Spanje of Engeland, het land van bestemming maakte niet uit. “Samir”, “Scarry” of “Scarface” was toen één van de weinigen in Europa die op de geperste cocaïneblokken zijn eigen stempels af kon laten drukken door de producenten. Dergelijke stempels op de kiloblokken verhogen de waarde in de handel omdat ze werken als een kwaliteitskeurmerk. Zo zou Samir volgens bronnen te maken hebben gehad met stempels als “AK”, “Mitsubishi”en “Vuitton”. Het succes bracht B. onder andere naar de Verenigde Arabische Emiraten, omdat zijn duizelingwekkende opbrengsten verstandige beleggingen vergden. Dat gebeurde onder meer in Dubai, waar hij ook vaak verbleef. Een bron in de inlichtingenwereld schat zijn vermogen op meer dan een miljard euro. Een paar jaar geleden organiseerde hij nog grote feesten in hotels in Amsterdam.

Door het succes van B. kwamen steeds meer mogelijkheden op hem af. Zo zou hij hebben deelgenomen aan een cocaïnelijn naar Antwerpen waarmee de voor corruptie veroordeelde douanier Tim D. grote partijen wist binnen te halen. De naam van Scarface werd ook genoemd in het onderzoek dat leidde naar de inbeslagname van 8.000 kilo cocaïne die in Antwerpen werd gepakt en waar de Rotterdamse Turk Cetin G. momenteel voor vastzit. Er waren vanaf 2012 veel partijen die door de politie werden onderschept. De naam B. hoorde bij die onderschepte ladingen nooit bij de officiële verdachten, maar kwam wel vaak voor in de politie-onderzoeken naar de in beslag genomen cocaïne. Zoals in het onderzoek naar één van de grootste partijen coke die ooit is onderschept door de Britse autoriteiten: 1.200 kilo op een zeiljacht in de Britse havenplaats Southampton.

De soms forse tegenvallers die de inbeslagnames opleverden brachten risico’s met zich mee in het criminele milieu. Er ontstonden schulden en betrokkenen werden verantwoordelijk gesteld voor de soms grote verliezen. Ook voor spelers als B. waren er enorme risico’s. Bronnen in het milieu verbazen zich er dan ook over dat Scarface zich zo eenvoudig op straat in Spanje heeft laten verrassen, terwijl hij wist dat hij gevaar liep.

B. dook ook op in verschillende onderzoeken die na de beruchte schietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam door de politie zijn gedaan. Het Parool schreef daar als eerste over. B. was toen volgens zijn advocaat Nico Meijering ‘uitermate ontstemd’. De krant had ook geschreven dat Scarface één van de grootste investeerders in de Antwerpse partij van 200 kilo zijn geweest, waar de schietpartij in de Staatsliedenbuurt om zou draaien. Meijering zei korte tijd later in Het Parool over zijn cliënt: ‘Hij heeft in het geheel niets te maken met verdovende middelen en heeft ook niets van doen met die schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Hij wenst dan ook op geen enkele wijze met die misdrijven in verband te worden gebracht.’

Maar volgens tips die de criminele inlichtingendienst van de politie kreeg was B> bevriend met Houssine Ait S., een voormalige zakenpartner van Gwenette Martha, die wel betrokken was bij het conflict achter de “Staatsliedenbuurt”. Er doet ook het onbevestigde verhaal de ronde dat de partij cocaïne die in dat conflict een grote rol speelde mede-eigendom was van Samir B..

De naam van Samir viel ook in de onderzoeken die zijn gedaan naar aanleiding van het overlijden van de 12-jarige Danny Gubbels, op een woonwagenkamp in Breda. De jongen werd geraakt door een kogel toen op de avond van 14 juli 2010 een groep mannen een woonwagen met kogels doorboorden. De actie, waarbij de jonge Danny om het leven kwam, was eigenlijk bedoeld voor de vader van de jongen. Hij zou verwikkeld zijn in een onenigheid over een partij cocaïne waar Samir mee te maken had. Vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de schietpartij op het woonwagenkamp verzocht Nederland de aanhouding van B., die op dat moment in Spanje verbleef. Nadat Scarface naar Nederland was overgebracht, werd hij razendsnel weer op vrije voeten gesteld. Kennelijk was er onvoldoende bewijs dat hij de hand had gehad in de schietpartij op het woonwagenkamp.

In Turkse media dook de naam van B. op nadat vlak voor de Kerst van 2014 in Istanbul de Turkse Nederlander Ali Akgün werd doodgeschoten door twee professionele moordenaars. Ali Akgün was een vriend van Dino Soerel met wie hij gezamenlijk terechtstond in het hoger beroep van de Passage-zaak naar een serie onderwereldmoorden in Amsterdam. Volgens die Turkse publicaties zouden Akgün en B. bevriend zijn geweest.

Opvallend is het gebrek aan harde feiten die over Scarface beschikbaar zijn. Het zijn altijd verhalen die de ronde doen over B.. Voor zijn dood was hij al een legende over wie veel gefluisterd werd. Alleen een kleine groep ingewijden in het criminele milieu wist het fijne van Samir. B. slaagde erin groot te worden door onbekend en klein te blijven. Hoewel hij in talloze onderzoeken naar cocaïnehandel voorkwam, heeft de politie dus nooit harde bewijzen tegen hem rond kunnen krijgen. Scarface was de politie te slim af, maar zijn criminele vijanden wisten hem toch te vinden.

De broer van Karim B. werd begin 2024 in Spanje opgepakt in een witwasonderzoek, maar al snel daarna op vrije voeten gesteld. Hij is momenteel voortvluchtig.

Zie ook:

‘Advocaat: Karim B. gevlucht vanwege opnames John van den Heuvel’