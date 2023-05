Schade door explosie bij theehuis in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam is maandagnacht een explosief afgegaan bij een horeca-gelegenheid aan de Schiedamseweg. Het is al de tweede keer dat er een ontploffing was in dezelfde straat.

Schade

Op de Schiedamseweg in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan bij een theehuis. Dat gebeurde rond 03.00 uur ’s nachts. De voordeur van de zaak heeft schade opgelopen, maar niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek in de omgeving. Dit meldt RTV Rijnmond.

Het zou gaan om theehuis Petit Prince, waar een rolluik half open staat en waar de forensische dienst vannacht onderzoek deed.

Kapper

Het is niet de eerste keer dat er een ontploffing is in de straat. In de nacht van 13 op 14 december van 2022 ging er ook al een explosief af bij een kapperszaak op dit deel van de Schiedamseweg, dat grote schade veroorzaakte.