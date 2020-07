Schandaal in Italië: militairen en carabinieri vast in drugsonderzoek

Connect on Linked in

In Italië is tumult ontstaan naar aanleiding van een groot onderzoek in Piacenza naar drugshandel omdat er tien militairen en zes carabinieri zijn gearresteerd. In totaal zijn 23 personen aangehouden. Het is voor het eerst dat in Italië de politie op grote schaal een kazerne en een compleet politiebureau binnenvalt.

Dekmantelfirma

Het onderzoek naar de criminele organisatie loopt vanaf 2017. De verdenkingen zijn drugshandel, afpersing, en foltering. Het begon met een onderzoek naar drugshandel waarbij als één van de hoofdverdachten een leidinggevende bij de carabinieri in beeld kwam. Hij zou een dekmantelfirma hebben opgericht en hebben geholpen bij het kopen en verkopen van grote hoeveelheden drugs, en ook bescherming hebben gegarandeerd.

Onbegrijpelijk

Een officier van justitie zei op een persconferentie dat de schaal van de corruptie en de criminaliteit waar de politiemensen aan meededen ‘onbegrijpelijk’ te vinden. Volgens de onderzoekers assisteerden de militairen en carabinieri ook bij aan brute mishandelingen van voornamelijk drugsdealers in Piacenza die niet wilden meewerken met het netwerk. Er zijn geluidsopnames gemaakt waaruit zou blijken dat de carabinieri zelf afpersten en mishandelingen uitvoerden.