Schiedamse drugsbaron Çetin G. opgepakt voor recordpartij 10 ton coke in Spanje

De Schiedamse drugsbaron Çetin G. (55) is zondagochtend opgepakt in Turkije. Hij wordt door de Turkse autoriteiten gelinkt aan de inbeslagname van 9.994 kilo cocaïne op een vrachtschip bij de Canarische Eilanden op 7 januari. G. werd vanmorgen aangehouden tijdens een grootschalige politieactie waarbij op negentien adressen in zes verschillende Turkse steden in totaal zeven verdachten in de boeien werden geslagen.

Door Roel Janssen

