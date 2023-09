Schiedamse goudroof: ‘Je kunt zo twee ton aan goud in je broekzak steken’

Connect on Linked in

De hoofdverdachte van een Schiedamse goudroof die op 22 juli op een vliegveld in Frankfurt am Mein in Duitsland werd opgepakt, is inmiddels overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De 54-jarige man uit Badhoevedorp is verhoord en zit vast, zo maakte de politie maandag bekend. Volgens Daphne Roes van de Rotterdamse goudhandelaar Maxgoud zijn er dagelijks onopvallende chauffeurs onderweg met waardevolle edelmetalen, zoals in dit geval goud.

(Beeld uit archief)

Op 21 april 2023 rond 14.00 kreeg de politie de melding dat een waardetransportauto met goud niet was aangekomen op de plaats van bestemming. Agenten gingen op zoek naar de auto en vonden deze geparkeerd op de Nieuwe Haven in Schiedam. Het voertuig was echter leeg en de bestuurder was spoorloos.

Verdachte

Er werd direct een onderzoek gestart en op 24 april werd een 19-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verduistering. Hij zit op dit moment niet meer vast, maar is volgens de politie nog wel verdachte.

Internationaal gesignaleerd

Van de bestuurder bleek al snel dat hij Nederland had verlaten. Deze 54-jarige man uit Badhoevedorp stond internationaal gesignaleerd en wordt door de politie gezien als hoofdverdachte. Op 22 juli werd hij op een vliegveld in Frankfurt am Mein tijdens een paspoortcontrole herkend. Hij werd daarop direct aangehouden op verdenking van verduistering.

Inmiddels is de verdachte overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Hij is verhoord en voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man zit nog altijd vast.

Oponvallend

Wat er met het goud van ‘een paar honderdduizend euro’ is gebeurd, is onbekend. De politie meldt dat het onderzoek ‘in volle gang is’.

Volgens Daphne Roes van goudhandelaar Maxgoud uit Rotterdam zijn er dagelijks onopvallende chauffeurs onderweg met waardevolle edelmetalen, zoals in dit geval goud. Roes tegen het Algemeen Dagblad: ‘Niemand doet dat met een grote bus van een waardetransportbedrijf, want dat valt veel meer op. Er zijn bedrijven die chauffeurs inhuren, die rijden vervolgens rond met hun eigen busje.’

Broekzak

Het zou niet gaan om een grote stapel goudstaven, maar wel een zeer waardevolle. Eén kilo goud (huidige waarde ongeveer 57.800 euro) is niet groter dan een smartphone. ‘Je kunt dus zo twee ton aan goud in je broekzak steken en kunt het ook verstoppen. Dat is het voordeel van goud: het is gemakkelijk, relatief klein én veel waard,’ aldus Roes.

Groothandel

De politie zegt niets over de verzender en ontvanger van de verdwenen partij goud. Daphne Roes zegt tegen het AD dat het haar onwaarschijnlijk lijkt dat zo’n grote hoeveelheid goud op weg was naar een particulier. ‘Het kan zijn dat een juwelier of goudsmid het edelmetaal inkocht bij de groothandel. Bijvoorbeeld om sieraden mee te maken. En er wordt ook heel veel goud gebruikt in de industrie voor de vergulding van materialen: goud is een van de beste geleidingsmaterialen. In iedere telefoon zit een beetje, daarom worden die allemaal gerecycled en het goud teruggewonnen.’