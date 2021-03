Schiet- en steekpartij in Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam waren er donderdag aan het begin van de avond twee gewelddadige incidenten. Rond 19.00 raakten in Amsterdam-Zuidoost twee personen gewond door een vuurwapen. Beide slachtoffers zijn volgens de politie aanspreekbaar en naar een ziekenhuis gebracht. Rond 19.20 was er in Amsterdam-Osdorp een steekpartij.

De schietpartij was op het Dennenrodepad in Amsterdam-Zuidoost. De politie zegt in de omgeving te hebben gezocht naar twee verdachten van ongeveer 18 jaar, met zwarte kleding. Mogelijk zijn ze in een grijze VW Golf weggereden in de richting van winkelcentrum Amsterdamse Poort.

In Amsterdam-Osdorp raakte op Klarenburg door een steekpartij één persoon gewond. Agenten hebben in de directe omgeving een verdachte aan kunnen houden.