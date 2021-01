Schietende man op A1 na achtervolging opgepakt in Amsterdam-Oost

Print This Post

De politie heeft zondagmiddag na een achtervolging een automobilist aangehouden op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Dat gebeurde nadat de man vanuit zijn auto op de A1 twee keer in de lucht had geschoten.

(Beeld: AT5)

Omstreeks 15.30 kreeg de politie een melding dat er schoten waren gelost vanuit een rijdend voertuig op de A1 richting Amsterdam. Toen de bestuurder de hoofdstad binnenreed, zette de politie met meerdere voertuigen de achtervolging in. De wagen werd klemgereden op de Oostelijke Handelskade vlakbij het centraal station.

Op een video van AT5 is te zien dat de politie de verdachte met getrokken vuurwapens benadert. Hij schopt ook iets zilverkleurigs weg, mogelijk een wapen. Direct daarna werd de man opgepakt. Het voorwerp is door de politie in beslag genomen.