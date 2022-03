Schietende persfotograaf was verminderd toerekeningsvatbaar

Connect on Linked in

Een persfotograaf die twee agenten neerschoot in augustus van 2021, is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Dat bleek vrijdag tijdens een voorbereidende zitting in de zaak.

Overhoop

De 39-jarige persfotograaf Niels W. raakte op 25 augustus 2021 de controle over zichzelf kwijt. Nadat hij zijn huis overhoop had gehaald, begon hij buiten in een staat van verwardheid tegen auto’s aan te schoppen.

Toen agenten op een andere melding van overlast in de buurt afkwamen, ontstond er daar een schietpartij, nadat W. plotseling het dienstpistool van de agent afpakte. W. was ook op de overlast afgekomen, en was plotseling in een auto van een vreemde gaan zitten, waarop de politie reageerde.

Ook een omstander raakte ernstig gewond tijdens het incident. Hij heeft nog altijd een kogel in zijn rug, omdat verwijderen te gevaarlijk zou zijn. Er is niet duidelijk of hij is geraakt door W. of door een terugschietende agent.

Geschoten

De verdachte uit Dordrecht zegt zich weinig tot niets meer te herinneren van de avond waarop hij vijftien tot twintig keer geschoten zou hebben. Ook het onlangs op verzoek van W. terugkijken van beelden van die avond deed ‘geen luikje opengaan’, vertelde de officier van Justitie vrijdag.

Zijn advocaat, Stefan van Paridon, stelt dat zijn cliënt vermoedelijk in een delirium verkeerde en zich niet bewust was van hij deed. Tijdens de zitting kwam naar voren dat er sporen van alcohol en amfetamine in het bloed van de verdachte zijn gevonden.

Voor de Pool die tijdens de schotenuitwisseling ernstig gewond raakte, is nog steeds niet duidelijk uit welk wapen de kogel kwam die hem in een rolstoel heeft doen belanden. Het onderzoek daarnaar door het NFI is nog niet afgerond.