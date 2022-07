Schietende straatrover aangehouden in Tilburg

Print This Post

De politie in Tilburg heeft zaterdagnacht een 28-jarige man uit die stad aangehouden die er van wordt verdacht een nacht eerder schietend door het centrum van Tilburg te hebben gelopen. Daarbij beroofde hij ook twee jonge mannen van een telefoon.

Medewerkers van het Cameratoezicht in Tilburg zagen zaterdagnacht dat een man rondhing bij een horecazaak aan de Besterdring in Tilburg. Zij herkenden hem als de dader van de straatroof van een nacht eerder. De 28-jarige man uit Tilburg is daarop klemgereden en gearresteerd.

Doorzoeking

Bij een doorzoeking in zijn woning vond de politie twee imitatiewapens, waaronder het alarmpistool waarmee de man de nacht ervoor de schoten loste. Ook is de gestolen telefoon teruggevonden. De man is aangehouden en zit vast.

Schoten

Bij de straatroof eiste de man onder bedreiging van een vuurwapen geld van de twee jonge mannen. Toen zij dat niet bleken te hebben, pakte de man de telefoon van een van hen. Op het moment dat de slachtoffers zich omdraaiden om zich uit de voeten te maken, loste de dader twee schoten uit het vuurwapen. Er vielen geen gewonden.