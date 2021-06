Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een schietincident in Schinveld zijn vrijdagnacht twee mannen gewond geraakt. Niet duidelijk is wat de aanleiding was.

Foto uit archief

Onderzoek

Volgens de politie vond het schietincident, voor zover bekend, plaats in een woning aan de President Kennedystraat. De politie zette vannacht een deel van de straat af voor onderzoek. Wat de toedracht van de schoten was, is op het moment nog onduidelijk.

De twee mannen zijn beiden naar het ziekenhuis vervoerd. Over hun toestand is niets bekend.