Op de Rhoneweg in Amsterdam-Sloterdijk was zaterdagmorgen een schietpartij plaatsgevonden. Een man is gewond geraakt, aldus de politie.

Het incident vond plaats rond 07.30. Het slachtoffer van de schietpartij belde zelf met 112. De politie was in de directe omgeving, rondom Sloterdijk, op zoek naar de verdachte. Het is om een man, van 1 meter 70 lang, met rastahaar en een leren jas.

De plaats heeft een plaats delict afgezet en deed zaterdagmorgen uitgebreid sporenonderzoek.