Schietpartij bij Fries bedrijfspand leidt naar wietkwekerij, mogelijk ripdeal

De politie heeft vrijdagochtend drie verdachten gearresteerd na een schietpartij en de vondst van een wietkwekerij in de Suvelstrjitte in het Friese dorp Feanwâlden. De politie kreeg een melding van een inbraakpoging bij een bedrijfspand, waarbij ook zou zijn geschoten. In het bedrijfspand werd later een wietkwekerij aangetroffen met ongeveer 600 planten.

De politie kreeg rond 02.55 een melding van schoten in de omgeving van een bedrijfspand aan de Suvelstrjitte waar een administratiekantoor gevestigd is. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek het mogelijk te gaan om een poging tot inbraak, waarbij ook schoten zijn gelost.

Volle bloei

Tijdens het onderzoek in het bedrijfspand vonden agenten goederen die gebruikt kunnen worden bij wietteelt. Het pand werd daarop minutieus doorzocht. In de loop van de ochtend werd in het administratiekantoor een in werking zijnde wietkwekerij met ongeveer 600 planten aangetroffen. De planten stonden in volle bloei. Er was mogelijk sprake van een mislukte ripdeal.

De politie heeft een 61-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 46-jarige vrouw uit Feanwâlden aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord, aldus de politie. De wietkwekerij wordt ontmanteld.

Meerdere verdachten

De recherche gaat er vanuit dat er meerdere voertuigen, waaronder een wit busje, en meerdere personen betrokken zijn geweest bij de inbraakpoging. Het witte busje werd even later op de donderdagnacht op de A31 bij de Afsluitdijk gesignaleerd. Op de N307 in Zwaag (Noord-Holland) wisten agenten het voertuig tot stoppen te dwingen. Daarbij is de bestuurder aangehouden. Deze 21-jarige man uit Hoorn wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij en de poging tot inbraak.

Het busje waarin de verdachte reed, is in beslag genomen en wordt onderzocht.

Onderzoek

Uit buurtonderzoek en camerabeelden moet blijken wie er heeft geschoten en of er meer personen betrokken zijn geweest bij het incident. De politie doet onderzoek of er een verband is tussen de poging tot inbraak, het schietincident en de wietkwekerij. Meerdere aanhoudingen worden op dit moment niet uitgesloten, zo meldt de politie.