‘Schietpartij Breda ging over ruzie om nieuwe kermisattractie’

Confrontatie Volgens ingewijden begon de confrontatie maandag bij een civiel advocaat in Breda, aldus de krant, waar de twee kermisondernemers een zakelijk geschil probeerden te beslechten. Het conflict draait om een gezamenlijke investering in een nieuwe, miljoenen kosten kermisattractie, een zogenaamd ‘funhouse’.

Schoten

De advocaat belde de politie toen de situatie uit de hand dreigde te lopen. Korte tijd later vielen er schoten. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en wist nog naar het nabijgelegen Van der Valk Hotel Breda te vluchten om hulp te zoeken.

Het slachtoffer, een 39-jarige man, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De verdachte, een 62-jarige bekende van hem, is aangehouden.

Vast

De verdachte, die volgens bronnen een voormalige compagnon is van het slachtoffer, gaf zich kort daarna over in de buurt van het hotel en werd door de politie meegenomen. Hij zit vast voor verder verhoor.

Volgens kermisexploitanten zou de schutter onlangs een rechtszaak hebben verloren van zijn voormalige zakenpartner en dat slecht hebben kunnen verkroppen

De politie bevestigt de aanhouding tegenover De Telegraaf, maar doet vooralsnog geen mededelingen over de achtergrond van het conflict of de toestand van het slachtoffer.