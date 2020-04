Schietpartij door ‘zakelijk geschil’ Amsterdammers en Utrechters

Connect on Linked in

Aan de schietpartij van dinsdagavond 10 maart rond 21.50 in Utrecht was volgens de politie een zakelijk geschil vooraf gegaan. De politie zoekt twee Utrechtse mannen en hun Volkswagen Polo. Bij de schietpartij raakten twee mensen gewond. Vier aangehouden verdachten zijn weer op vrije voeten gesteld.

Tankstation

Op die dinsdagavond hadden vier mannen uit Amsterdam een afspraak met twee mannen uit Utrecht om een zakelijk geschil met elkaar te bespreken. Zij troffen elkaar rond 21.45 bij tankstation “De Haan” aan de Beneluxlaan in Transwijk in Utrecht-Zuid en reden vervolgens naar de vlakbij gelegen Zeehaenkade aan het Merwedekanaal. De Amsterdammers waren in een grijze Volkswagen Polo achter de twee Utrechters aangereden. De Utrechters reden in een zwarte Volkswagen Polo.

Schietpartij

Op de Zeehaenkade ter hoogte van een braakliggend terrein achter de horecagroothandel GEPU gingen de Amsterdammers in hoogoplopende discussie met de Utrechters over een geschil. Toen volgde de schietpartij, waarbij twee Amsterdammers zijn neergeschoten.

Daarna gingen de twee Utrechters er in hun zwarte Volkswagen Polo vandoor. De politie en ambulancedienst werden gewaarschuwd en twee gewonden zijn met diverse schotwonden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar opgenomen.

De politie meldt vandaag niet wie er is begonnen met schieten en hoeveel vuurwapens er in het spel waren. Wel is duidelijke dat twee niet gewonde Amsterdammers een verklaring hebben afgelegd.

Polo

De politie heeft naar de gevluchte zwarte Volkswagen Polo uitgekeken maar die auto met de verdachten is niet gevonden. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de zwarte Volkswagen Polo via de Mauritiuslaan naar de snelweg A12 is gereden en op de A12 de richting Arnhem heeft genomen.

Diezelfde avond hebben agenten vier verdachten aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij. Zij zijn inmiddels weer vrijgelaten omdat uit onderzoek is vast komen te staan dat zij niet bij de schietpartij betrokken waren.

De politie zoekt de twee Utrechtse mannen en zegt ook te willen weten wie het zijn.