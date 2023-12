Schietpartij en explosie in Almere

Connect on Linked in

In de El Grecostraat in Almere heeft zaterdagavond rond 23.00 een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte voor zover bekend niemand gewond. Twee uur later vond bij een woning aan de Valetaweg in Almere een explosie plaats.

De politie meldt dat aan de schietpartij mogelijk een verkeersruzie vooraf ging. In de omgeving zijn schoten gehoord en op straat zijn kogelhulzen gevonden.

Explosie

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of er een verband is met een explosie die zaterdagnacht rond 01.00 plaatsvond bij een woning aan de Valetaweg in Almere. Door de knal sprongen de ramen uit de voorgevel. In de woning waren op dat moment meerdere bewoners aanwezig, waaronder een kind. Niemand raakte gewond.