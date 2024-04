Schietpartij in Amsterdam, explosie in Rotterdam

Connect on Linked in

De woning in Amsterdam-Noord waar vrijdagochtend een explosie plaatsvond is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Dat gebeurde rond 02.30, aldus de politie. Onder meer een helikopter van de politie heeft deelgenomen aan een zoekactie naar de schutter, maar die is niet meer aangetroffen. Op het moment dat er geschoten werd waren de bewoners thuis. Ze bleven ongedeerd.

(Beeld MizzleMedia)

Doelwit was een woning aan de Sijssjesstraat.

Vrijdag bleek dat er voor de ontploffing ook een man met een vuurwapen bij de woning is gezien. Mogelijk weigerde het wapen op dat moment. Ook bij dat incident op de Sijsjesstraat vielen geen gewonden.

In Rotterdam was er de afgelopen nacht een explosie bij een woning aan het Izmirerf in Rotterdam-Alexander. Er raakte niemand gewond. Waarschijnlijk was het een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwam niet ter plaatse. Er was alleen schade aan de voordeur.