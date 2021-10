Schietpartij in Cuijk staat in verband met beschieting in Nijmegen (UPDATE)

In verband met de beschieting van een woning in Cuijk zoekt de politie twee personen op een scooter. Verder denkt de politie dat een schietpartij van afgelopen week in Nijmegen met de dreiging in Cuijk in verband staat. Aan de Dijkskruin in de Cuijkse woonwijk Heeswijkse Kampen werd zaterdagnacht rond 00.30 een woning beschoten. In de ruit van de gevel is door agenten een kogelgat aangetroffen. Volgens de politie ging de kogel door dubbelglas heen en kwam deze uit in de werkkamer.

Niemand aangehouden

De bewoners waren thuis op het moment van de beschieting, maar bevonden zich niet in de werkkamer. Er raakte niemand gewond.

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van de beschieting. Er is nog niemand aangehouden.

Autobranden

De politie denkt dat de beschieting met diverse branden in Cuijk en omgeving in verband staat. In dit onderzoek is de politie op zoek naar een scooter twee personen die zowel tijdens het schietincident in Cuijk als op een aantal plekken van de branden werd gezien.

In de afgelopen maanden vonden niet alleen in de regio Cuijk, maar ook in Nijmegen incidenten plaats waarvan de politie denkt dat ze mogelijk met elkaar te maken hebben. Zo werd in de nacht van zondag op maandag een huis in Nijmegen beschoten en werd eerder ook daar al brand gesticht. De politie in Oost-Brabant en Oost-Nederland werken samen in dit onderzoek.