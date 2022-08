Schietpartijen in Rotterdam en Sittard: zeven arrestaties (UPDATE2)

Connect on Linked in

Vrijdagavond was er rond 18.00 een schietpartij in Sittard. Getuigen meldden aan de politie dat er meerdere knallen waren gehoord op straat in de wijk Overhoven. Er raakte niemand gewond. Onderzoek door door de politie wees uit dat was geschoten door een bewoner van een huis in de straat Ophoven. Zeven personen werden aangehouden.

Twee auto’s

Ook de schutter is aangehouden. Na de schoten vluchtten in twee auto’s een aantal personen weg. Later zijn vier personen – drie mannen en een vrouw – in de Sint Jorisstraat aangehouden. Hun rol en betrokkenheid bij dit incident wordt onderzocht. Met welk wapen er geschoten is wordt op dit moment ook onderzocht.

Vlak na het incident zijn ook twee omstanders aangehouden. Zij waren niet betrokken bij het schietincident maar belemmerden agenten die hun werk probeerden te doen. Zij zijn inmiddels op vrije voeten gesteld.

Het onderzoek in de straat duurde nog de hele avond. Er zijn meerdere woningen in Sittard doorzocht.

Rotterdam-Zuid

Vrijdagavond is er ook geschoten in de Tarwewijk op Rotterdam-Zuid. Rond 19.30 kreeg de politie een melding over schoten in de Verschoorstraat. Er zijn vooralsnog geen meldingen over gewonden. Toen agenten op de plek van het schietincident aankwamen waren daar geen betrokkenen te bekennen. Wel lagen er kogelhulzen en bleek er een kogelinslag in een auto te zitten.

Getuigen meldden dat er geschoten werd door twee mannen met donkere huidskleur. Na het schieten zijn ze vermoedelijk gevlucht in de richting van de Pleinweg.