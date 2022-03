‘Schietpartij Landgraaf gelinkt aan Colombiaanse crystal meth-organisatie’

Connect on Linked in

De woning aan de Groenstraat in Landgraaf waar woensdagavond een schietpartij plaatsvond, wordt volgens L1 door de politie gelinkt aan Colombianen die crystal meth produceren. Het pand kwam in beeld doordat er al langer een landelijk onderzoek loopt naar de groep verdachten.

(Foto uit archief)

Omstreeks 20.45 kwam er een melding bij de politie binnen dat buurtbewoners schoten hadden gehoord in de Groenstraat. Voor de deur van een woning werden meerdere kogelhulzen aangetroffen. Bij een huiszoeking in de woning werden naast de 40-jarige Bas C. (de eigenaar van het pand) ook twee Colombianen (Janller L., 51) en Alexander G., 48) en een vrouw aangehouden. De vrouw zou familie zijn van één van de Colombiaanse mannen.

De rechter-commissaris besloot vrijdag dat de vier verdachten vast blijven zitten.

Hasj, coke en cash

In de woning werd bijna 30 kilo hasj en een handgranaat gevonden. In een loods en garageboxen achter het huis vond de politie onder andere kilo’s cocaïne en apparatuur en grondstoffen waarmee synthetische drugs gemaakt kunnen worden. In de woning van Bas C. is ongeveer 18.000 euro contant geld aangetroffen. De politie nam ook een Mercedes en een speedboot in beslag.

Twee auto’s

Waarom en door wie er is geschoten is nog altijd ongewis. Dat maakt deel uit van het politieonderzoek. Omwonenden zouden twee auto’s hebben gezien bij de woning toen er geschoten werd. Dat insinueert dat er mogelijk een tweede groep bij betrokken is.

Colombiaanse tiener

Opvallend is dat de politie woensdagavond ook een 17-jarige Colombiaan heeft staande gehouden vlakbij de plaats delict. Die zei dat hij op vakantie was en de weg was kwijtgeraakt. Hij mocht vervolgens weer gaan.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket wil tegenover L1 niets zeggen over de link tussen de Colombiaanse crystal meth-organisatie en deze zaak.