Schietpartij op straat in Amsterdam

Er heeft zaterdagavond een schietpartij plaatsgevonden in Amsterdam. De politie onderzoekt het incident.

Doelwit

Rond 7 uur vanavond kreeg de politie een melding van een schietpartij in Amsterdam-Oost, aan de Cruquisweg. De politie meldt dat het doelwit niet door kogels is geraakt. Wel zou de persoon zijn geslagen. Het slachtoffer is verzorgd door ambulancepersoneel.

Verdachten

Meerdere verdachten zijn na het schietincident gevlucht in een auto, aldus de politie, die naar hen op zoek is. Ze onderzoekt of het om een overval op een bezorger ging.