Schietpartij tussen jongeren in Leeuwarden

Connect on Linked in

De politie heeft op vrijdagavond twee jongeren gearresteerd na een schietpartij in het centrum van Leeuwarden. Een 18-jarige jongen uit Leeuwarden raakte daarbij gewond.

Ziekenhuis

De politie kreeg rond 19.15 een melding over een schietpartij op het Herenwaltje in Leeuwarden. Agenten troffen op de Wirdumerdijk de 18-jarige man gewond aan. Voordat hij voor behandeling naar het ziekenhuis werd gebracht, verklaarde hij te zijn beschoten op het Herenwaltje.

Op het Herenwaltje vonden agenten sporen aan van het schietincident.

Vuurwapen

Agenten hebben vlak na het incident in de Bollemanssteeg een 20-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schieten. In de steeg is ook een vuurwapen aangetroffen. Dat wapen wordt nu onderzocht.

DSI

In het onderzoek bleek dat er nog een tweede verdachte betrokken was geweest bij het incident. Dit was een 20-jarige man uit Leeuwarden die rond 23.25 door een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) is aangehouden in een woning aan het Van Eesterenplein in Leeuwarden.

De twee verdachten zitten vast en het onderzoek gaat nog verder.